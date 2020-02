Coronavirus: cancellato ufficialmente l'evento MWC di Barcellona

Valeria Panigada 13 febbraio 2020 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

IlMobile World Congress di Barcellona (MWC), l'evento più importante a livello globale per il mobile, è stato ufficialmente cancellato a causa del coronavirus. La decisione è stata comunicata dall'organizzatore Gsma, spiegando che "la preoccupazione globale per l'epidemia di coronavirus, la paura per i viaggi e altre circostanze rendono impossibile organizzare l'evento". Già nei giorni scorsi diverse società, tra cui Nokia, Lg e Sony, aveva annunciato la loro assenza all'evento, preoccupati per la salute e la sicurezza dei loro dipendenti. L'appuntamento con l'MWC, previsto dal 24 al 27 febbraio in Spagna, è rimandato al 2021.