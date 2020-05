Coronavirus, Soros: 'sopravvivenza Ue a rischio senza bond perpetui'

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Il coronavirus sta minacciando la sopravvivenza dell'Unione europea. Così George Soros, stando a quanto riportato da Reuters, sulla base della trascrizione di un incontro del finanziere con la stampa. L'unico modo che ha l'Ue per garantire la propria sopravvivenza è aiutare i paesi più deboli come l'Italia o emettere i bond perpetui."Se non riuscirà a considerare (l'ipotesi dei bond perpetui) ora, è possibile che non riuscirà a sopravvivere alle sfide contro cui si è imbattuta - ha detto Soros, riferendosi all'Ue - Non si tratta di una possibilità teorica, ma di qualcosa che potrebbe diventare tragica realtà".