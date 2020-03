Coronavirus, Lagarde: 'Bce fa la sua parte, necessaria risposta fiscale collettiva' - FLASH

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2020 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

"Aimercati serve tempo per apprezzare le misure della Bce". Così ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in risposta alle domande continue sul perchè la banca centrale non abbia tagliato i tassi. "La Bce fa la sua parte, è necessaria una risposta fiscale collettiva", ha insistito Lagarde.