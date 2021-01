Coronavirus: L'Ema approva il vaccino di Moderna, titolo accelera nel pre-market

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato il vaccino anti-Covid di Moderna, che diventa così il secondo ad ottenere l'approvazione dopo quello di Pfizer e BioNTech. La Commissione europea dovrà ora approvare la sua immissione sul mercato. Il vaccino di Moderna è già stato approvato in Canada, Stati Uniti e Israele. Secondo i risultati degli studi clinici, è efficace al 95% e non causa gravi effetti collaterali. Come quello di Pfizer e BioNTech, si basa sulla tecnologia innovativa dell'RNA messaggero. La notizia scalda il titolo Moderna che nel pre-market di Wall Street accelera segnando un rialzo del 3,6%, facendo presagire una partenza sprint.