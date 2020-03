Coronavirus: Commissione Ue metterà a disposizione 37 miliardi per contrastare crisi

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Di fronte all'emergenza coronavirus la Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione risorse per 37 miliardi di euro. A tal fine, la Commissione rinuncerà quest'anno a chiedere agli Stati membri di rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali. Ciò equivale a circa 8 miliardi. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare rapidamente questa proposta, affinché possa essere adottata entro le prossime due settimane.Inoltre, la Commissione ha proposto di estendere il campo di applicazione del fondo di solidarietà dell'Ue includendo anche una crisi di sanità pubblica, al fine di mobilitarlo se necessario per gli Stati membri più colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro. Infine il fondo europeo ha a disposizione fino a 175 milioni di euro per mobilitare il sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi.