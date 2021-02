Coronavirus: Commissione Ue lancerà programma di studio sulle varianti Covid (Les Echos)

Valeria Panigada 16 febbraio 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea lancerà un nuovo programma dedicato allo studio delle varianti del coronavirus, che stanno destando una forte preoccupazione nell'Unione europea. Lo ha anticipato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista a Les Echos. "Dobbiamo aiutare le aziende a sviluppare capacità di produzione per questi vaccini di seconda generazione - ha detto von der Leyen - Per questo, lanceremo un nuovo programma dedicato allo studio delle mutazioni del virus. Riunirà laboratori, autorità sanitarie, scienziati e Commissione europea". Il piano prevede inoltre uno scambio permanente di informazioni con l'Agenzia europea per i farmaci (EMA) in modo che possa accelerare il suo processo di autorizzazione dei futuri vaccini riadattato alle mutazioni.