Coronavirus, Bce pronta ad agire ricorrendo a tutti 'strumenti appropriati'

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2020 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

La Bce è pronta ad agire per fronteggiare gli effetti del coronavirus, ricorrendo a tutti gli strumenti di cui dispone. E' quanto ha detto il numero due della Banca centrale europea Luis de Guindos, stando a quanto riportato da Reuters."Il Consiglio direttivo è pronto ad agire ricorrendo a tutti gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, in modo appropriato, affinché l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in un modo sostenuto", ha detto de Guindos.La Bce ha precisato che il coronavirus aggiunge incertezza alle prospettive di crescita globali.