Consiglio europeo, accordo su Recovery Fund. Conte: 'Ora dobbiamo solo correre!'

Laura Naka Antonelli 11 dicembre 2020 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

Nella riunione del Consiglio europeo che si è svolta ieri a Bruxelles, i leader Ue hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund (Next Generation EU).Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un post su Twitter: "Appena raggiunto in Consiglio europeo l'accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!".Ha commentato l'intesa raggiunta anche il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni.In un tweet Gentiloni ha scritto: "Non avevo dubbi. Alla fine i veti su NextGenerationEU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel"."1.800 miliardi per sostenere la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - ha detto la numero uno della Commissione europea Ursula von der Leyen, sottolineando: "L'Europa va avanti!".