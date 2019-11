Commissione europea stima calo debito aggregato Eurozona per quinto anno consecutivo

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea prevede un calo del debito aggregato dell'area euro per il quinto anno consecutivo- nonostante il taglio delle stime sul Pil - all'86,4% nel 2019, all'85,1% nel 2020 e all'84,1% nel 2021.Anche per l'Unione europea nel suo complesso si attende una flessione del debito aggregato rispetto al Pil, dall'80,6% del 2019 al 79,4% nel 2020 e al 78,4% nel 2021.Occhio invece alle stime sul rapporto debito-Pil Italia, atteso in crescita. Per la Commissione Ue, il rapporto debito-Pil dell'Italia salirà dal 134,8% del 2018 al 136,2% nel 2019, al 136,8% nel 2020, fino al 137,4% nel 2021.