Commissione europea: accordo con AstraZeneca su vaccini

Daniela La Cava 29 gennaio 2021 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Dopo gli scontri degli ultimi giorni, la Commissione europea e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo per le consegne dei vaccini. In particolare, dopo le rinnovate richieste di Bruxelles, AstraZeneca ha accettato di pubblicare il contratto firmato dalle due parti lo scorso 27 agosto. In una nota stampa, la Commissione europea ha detto di accogliere "con favore l'impegno della società verso una maggiore trasparenza nella sua partecipazione al lancio della strategia dell'Ue sui vaccini. La trasparenza e la responsabilità sono importanti per costruire la fiducia tra i cittadini europei e per garantire che possano fare affidamento sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini acquistati a livello europeo". Bruxelles spera di poter pubblicare tutti i contratti nell'ambito degli accordi di acquisto anticipati nel breve termine.