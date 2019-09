Commissione europea: Paolo Gentiloni commissario affari economici

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

È stata ufficializzata la nuova squadra della commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Una squadra di cui farà parte l'ex premier Paolo Gentiloni che sarà il responsabile del portafoglio "Economia" a partire dal prossimo primo novembre. Questa l'indicazione contenuta in un comunicato ufficiale di Bruxelles che recita così: "Paolo Gentiloni, ex primo ministro italiano e ministro degli Esteri in Italia, metterà la sua vasta esperienza a disposizione del portafoglio Economia".Sarà il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis a coordinare le attività per un'economia al servizio delle persone. "Abbiamo un'economia sociale di mercato unica, che è all'origine della nostra prosperità e della nostra equità sociale. La sua importanza è ancora maggiore ora che ci troviamo di fronte a una duplice transizione: climatica e digitale. Dombrovskis guiderà le attività volte a far convergere l'aspetto sociale e il mercato nella nostra economia", ha dichiarato la presidente eletta Ursula von der Leyen.