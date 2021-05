Commissione Ue: von der Leyen, 1,3 mld dosi vaccini da BioNTech/Pfizer, J&J e Moderna a Paesi a basso reddito

Redazione Finanza 21 maggio 2021 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner industriali per fornire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito. Si sono appena impegnati a rendere disponibili 1,3 miliardi di dosi a questi paesi nel 2021. In particolare, 1 miliardo da BioNTech/Pfizer, 200 milioni da J&J e 100 milioni da Moderna". È quanto scrive su Twitter il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quest'ultima e il premier Mario Draghi hanno aperto oggi il 'Global Health Summit'.Al termine dei lavori sarà approvata la "Dichiarazione di Roma". "Un anno fa l'Italia era l'epicentro della pandemia. Oggi i leader mondiali aprono, a Roma, un nuovo capitolo nella storia della salute pubblica globale - ha ricordato von der Leyen -. Lavoriamo insieme per essere più preparati".