Commissione Ue: Eurozona, Pil 2019 confermato a +1,2%. Taglia stima 2020 a +1,4%

Daniela La Cava 10 luglio 2019 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea ha indicato che le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) per la zona euro nel 2019 restano invariate all'1,2 % mentre quelle per il 2020 sono state leggermente riviste al ribasso, all'1,4% rispetto alle previsioni di primavera pari all'1,5%. Una sforbiciata delle stime "a seguito - spiega Bruxelles nell'outlook economico - del ritmo più moderato della crescita previsto per il resto di quest'anno". La previsioni sul Pil dell'Ue restano invariate all'1,4 % nel 2019 e all'1,6 % nel 2020.