Commissari Ue, oggi l'annuncio di Ursula von der Leyen. Paolo Gentiloni agli Affari economici (fonti)

Laura Naka Antonelli 10 settembre 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Oggi la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncerà i nomi dei commissari. E' quanto riporta l'Ansa, rendendo noto che, in base alle indiscrezioni che circolano a Bruxelles, l'ex premier ed ex ministro degli Esteri Paolo Gentiloni del Partito democratico sarà il prossimo responsabile degli Affari economici e monetari della Commissione europea.Fino all'annuncio di von Leyen, potranno esserci comunque delle modifiche.Complessivamente il nuovo esecutivo comunitario sarà composto da 14 uomini e 13 donne.Ecco l'elenco, stando a quanto riportato dall'Ansa:Johannes Hahn (Austria); Didier Reynders (Belgio); Mariya Gabriel (Bulgaria); Dubravka Suica (Croazia); Stella Kyriakides (Cipro); Věra Jourov (Repubblica Ceca); Margrethe Vestager (Danimarca); Kadri Simson (Estonia); Jutta Urplainen (Finlandia); Sylvie Goulard (Francia); Margaritis Schinas (Grecia); Laszlo Trocs nyi (Ungheria); Phil Hogan (Irlanda); Paolo Gentiloni (Italia); Valdis Dombrovskis (Lettonia); Virginijus Sinkievičius (Lituania); Nicolas Schmit (Lussemburgo); Helena Dalli (Malta); Frans Timmermans (Olanda); Janusz Wojciechowski (Polonia); Elisa Ferreira (Portogallo); Rovana Plumb (Romania); Maros Sefcovic (Slovacchia); Janez Lenarcic (Slovenia); Ylva Johansson (Svezia). Josep Borrell (Spagna) è stato designato dal Consiglio europeo Alto rappresentante Ue in accordo con Ursula von der Leyen (Germania).