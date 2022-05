Citigroup, ceo Fraser da Davos: 'Europa destinata a recessione, al centro di una tempesta'

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2022 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Jane Fraser, numero uno di Citigroup, è convinta che l'economia dell'Europa scivolerà in una fase di recessione. Lo ha detto lei stessa, parlando al World Economic Forum di Davos.Fraser ha spiegato come la presenza di alcuni fattori, come la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, abbia lasciato l'Europa vulnerabile a un forte rallentamento dell'economia, a fronte della resilienza mostrata da altre economie del mondo."L'Europa al momento si trova al centro di una tempesta, provocata dai problemi delle catene di approviggionamento, dalla crisi energetica, e ovviamente dalla sua vicinanza ad alcune delle atrocità che si stanno verificando in Ucraina", ha detto la numero uno del colosso bancario Usa.Un articolo della Cnbc mette in evidenza come la sua profezia di Jane Fraser dell'ottobre del 2021, relativa a un "inverno brutale" per i mercati, si sia avverata in gran parte, con i forti sell off che hanno colpito l'azionario globale all'inizio del 2022 continuando fino a oggi.