Cisco system acquista Iodine PLC per 750 mln di dollari

Alessandra Caparello 7 dicembre 2020 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Cisco si espande nell’Intelligenza Artificiale acquistando Iodine Plc per 750 milioni di dollari con l’obiettivo di aggiungere nel suo portafoglio il software di IA utilizzato per aiutare le aziende a gestire le relazioni con i clienti.Il produttore statunitense pagherà 595 pence (circa 8 dollari) ad azione per il fornitore britannico di software per le comunicazioni cloud. L'offerta in contanti, che include il debito, dovrebbe chiudere nel primo trimestre, ha dichiarato Cisco in un comunicato. Cisco sta cercando di spingere ulteriormente nell'automazione per migliorare il modo in cui i suoi clienti raggiungono i loro utenti finali, consentendo loro di rendere più efficaci le loro offerte e i loro servizi.