Cinven: avviate trattative esclusive per acquisizione quota maggioranza di Euro Techno Com

Cinven, società internazionale di private equity, ha annunciato di avere avviato trattative esclusive per l’acquisizione da Carlyle di una quota di maggioranza del Gruppo Euro Techno Com, distributore specializzato nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture tecnologiche. Il fondatore e ceo, Cédric Varasteh, manterrà una quota significativa. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Fondato nel 1993 da Cédric Varasteh, il Gruppo ETC è leader e partner globale nella progettazione, nell’approvvigionamento e nella distribuzione di materiali, strumenti e attrezzature utilizzati dagli operatori di telecomunicazioni e dai loro subappaltatori per l’installazione, la costruzione e la manutenzione di infrastrutture wireline e wireless e di altre infrastrutture digitali.