Centeno (BCE): scenario di stagflazione non da escludere con ricadute conflitto Ucraina

Ilgovernatore del Banco de Portugal e membro della Bce, Mário Centeno, ritiene che la zona euro potrebbe essere vulnerabile a uno scenario di stagflazione a causa degli effetti del conflitto in Ucraina. L'esponente del board Bce rimane comunque ottimista sulle prospettive economiche. "Sono convinto che la trazione della crescita prevarrà - ha detto Centeno - uno scenario prossimo alla stagflazione non è fuori dalle possibilità che possiamo affrontare". In un'intervista concessa a intervista, Centeno spiega di accogliere con favore la continuazione di una "normalizzazione" della politica monetaria della Bce, sebbene riconosce che il conflitto in Ucraina potrebbe avere un impatto sul modo in cui questa normalizzazione avviene.