Cautela tra le Borse europee, tutti gli occhi sull'employment report Usa

Daniela La Cava 4 giugno 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si mostrano prudenti in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita nel pomeriggio italiano. Nei primissimi isanti di scambi movimenti misti: il Dax di Francoforte avanza dello 0,10%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 mostrano rispettivamente un modesto rialzo dello 0,04% e una flessione dello 0,12 per cento. Gli investitori si muovono cauti in attesa del rapporto mensile sull'occupazione negli Stati Uniti, in quanto potrebbe influenzare le prossime decisioni della Federal Reserve in tema di politica monetaria.Alle 14.30 ore italiane sono attesi disoccupazione, salari medi e non-farm payrolls per il mese di maggio che, dopo il rallentamento dei nuovi occupati registrato lo scorso mese, dovrebbero accelerare. Tra gli altri appuntamenti, si segnala l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona, che darà uno spaccato sull'andamento dei consumi interni. Infine, a mercati chiusi è atteso il giudizio di Fitch sul rating dell'Italia.Sotto la lente anche i movimenti del dollaro che stamattina si muove in territorio positivo (Dollar index a 90,57, +0,06%) e ieri è risalito ampiamente rivedendo livelli abbandonati circa tre settimane fa grazie al dato sugli occupati ADP che è risultato migliore del previsto, a confermare il ruolo chiave dei dati sul mercato del lavoro. "Anche l’ISM non-manifatturiero è stato più forte delle attese. Se oggi anche l’employment report si rivelerà positivo, il dollaro dovrebbe consolidare ulteriormente", scrivono gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo.