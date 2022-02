Cathie Wood, non solo Zoom Video e Roku: i titoli su cui i fondi ETF Ark hanno appena scommesso

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2022 - 14:08

Nella giornata di venerdì, gli ETF Ark di Cathie Wood hanno fatto incetta di alcuni titoli, come Roku, Zoom Video Communications, Sea e Roblox. In particolare, Ark ha acquistato 694.584 titoli Roku, per un valore di $78,1 milioni; 82.488 azioni Zoom, per $10,5 milioni; 40.384 azioni del gruppo di intrattenimento-e-commerce di Sea, del valore di $5,2 milioni; e 65.057 azioni di Roblox (piattaforma di videogame online), del valore di $3,2 milioni.La piattaforma di streaming Roku, in particolare, si conferma la terza partecipazione di rilievo dell'ETF fiore all'occhiello della galassia dei fondi di Cathie Wood, Ark Innovation ETF (ARKK), mentre Zoom è la quarta principale scommessa.Considerata una star nel mondo degli investitori Cathie Wood, ceo di Ark Investment Management, ha insistito nell'arco delle ultime settimane che i cali che hanno interessato diversi titoli hi-tech hanno creato interessanti opportunità di acquisto.