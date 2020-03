Caos Covid-19 anche in F1: McLaren rinuncia a GP Australia, positivo un membro del team

Titta Ferraro 12 marzo 2020 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

L'emergenza coronavirus tocca anche la F1 con la McLaren che ha annunciato che non correrà il Gp di Australia previsto questo weekend e primo gran premio della stagione. Adesso potrebbe anche arrivare un annuncio della F1 per un eventuale rinvio del GP. Ieri sera è stata l'NBA a decidere di fermare le partite dopo la positività di un cestista.La decisione della McLaren arriva dopo che un membro della squadra è risultato positivo al Coronavirus e ora è isolato e tutta la squadra rimarrà in quarantena.