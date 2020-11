Calendario della prossima settimana: mercati tornano a essere più 'macro-oriented', test Zew

Redazione Finanza 6 novembre 2020 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

I mercati tornano a concentrarsi maggiormente sui dati macro, dopo un avvio di novembre catalizzato dalle banche centrali e soprattutto dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Come ricordano gli strategist di Mps Capital Services, "la prossima settimana l’attenzione tornerà sui dati macro e sugli sviluppi della pandemia. Non sono però escluse ancora discussioni sull’esito elettorale e sull’implementazione dell’agenda economica del futuro presidente degli Stati Uniti". Da seguire anche i colloqui tra UK e UE sulla Brexit.Lato macro, nella zona euro si attende l’indice Zew tedesco di novembre e il dato sulla produzione industriale per l'intera area. Per gli Stati Uniti attesi i dati sull’inflazione di ottobre e la fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan.Intanto in Italia al via la seconda emissione del BTP Futura, il titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail. Il collocamento da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze avverrà da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre 2020 (fino alle ore 13.00) e sarà interamente destinato a finanziarie le spese dei nuovi provvedimenti varati per fronteggiare la ripresa dell’epidemia da Covid-19.