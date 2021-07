Calcio&sostenibilità: Standard Ethics lancia lo SE European Football Index

Daniela La Cava 19 luglio 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics lancia ufficialmente lo SE European Football Index. I componenti dell'Indice saranno 10 delle maggiori società europee di calcio attualmente quotate. Saranno selezionate nei prossimi mesi alcumi club presenti nei mercati borsistici, tra cui per l'Italia la Juventus e i due club romani Lazio e Roma.Gli analisti precisano che le presenze a livello nazionale non sono omogenee. Tra le maggiori federazioni assenti spicca quella spagnola. Ad oggi, l'unico club spagnolo ad essere quotato è il CF Intercity, un club con sede vicino a Madrid la cui ridotta dimensione economica non permette l’inserimento nella short list. Si auspica che altri tra i maggiori club spagnoli ed europei considerino in futuro l’ipotesi di quotarsi. L’Indice sarà calcolato alla chiusura dei mercati del 25 marzo 2022 e sarà attivo dal 28 marzo 2022, con aggiornamenti semestrali a settembre e marzo.I componenti, spiegano ancora da Standard Ethics, saranno selezionati in base alle loro dimensioni di mercato, tenendo conto di altri fattori come il flottante. Al fine di offrire una maggiore diversificazione, il processo di selezione del 30% dell'Indice potrà essere influenzato anche da altre variabili come: le strategie ESG (Environmental, Social, Governance); la rendicontazione extra-finanziaria e finanziaria; la qualità della disclosure e, quindi, anche la disponibilità di documentazione pubblica multilingua. Come descritto di seguito, l'analisi di alcune variabili sarà effettuata su tre diverse “aree concentriche”: la più piccola deriva dagli accadimenti e dalle policy che riguardano il campo di gioco, la seconda riguarda lo stadio ed i tifosi; la terza riguarda la dimensione più ampia del club, dalla governance al bilancio. I pesi dei singoli componenti deriveranno dal Corporate Standard Ethics Rating (SER) – solicited o unsolicited – assegnato a ciascun club.L'obbiettivo dell’Indice è, da un lato, fornire una panoramica della sostenibilità all'interno del settore e della comunità calcistica e, dall'altro, monitorare i passi che i club europei stanno compiendo in questo ambito. Standard Ethics ha già avuti in passato rapporti con federazioni e associazioni calcistiche notando come la nozione di Sostenibilità abbia ampi margini d’implementazione. Standard Ethics aggiunge infine che l'Indice può essere utilizzato come open sustainability benchmark per gli asset manager e le società di gestione che costruiscono i loro portafogli sulla base di criteri ESG.