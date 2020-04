CaixaBank: Standard Ethics conferma rating “E+”

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics (SE) ha confermato il rating “E+” a CaixaBank (fa parte dello SE Spanish Index e dello SE European Banks Index). Secondo la metodologia di Standard Ethics, CaixaBank adotta un modello di sostenibilità allineato alle indicazioni internazionali, come si denota anche dalle scelte strategiche e dalla struttura delle politiche a carattere ambientale e sociale. Si rileva inoltre un adeguato sistema di rendicontazione ESG. Tuttavia, si legge nel documento dell'agenzia SE, "sembrano esserci margini di miglioramento circa alcuni aspetti di corporate governance, anche in relazione alle tutele offerte agli azionisti di minoranza in presenza di accordi parasociali (come quello in scadenza ad Agosto 2020), e spazi di perfezionamento circa alcuni ambiti di risk management".