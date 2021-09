CNH: presentato Nikola 3 BEV, in produzione entro l'anno ma visibilità dal 2023 (analisti)

Alessandra Caparello 16 settembre 2021 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Sale in Borsa il titolo CNH Industrial che al momento accelera a +5%. Ieri è stato presentato ufficialmente il Nikola TRE (heavy truck BEV basato sulla piattaforma dell’IVECO S-WAY con autonomia di 560km e tempo di ricarica di 2 ore) che verrà prodotto in Europa da Iveco per conto di Nikola. Il piano, come precisa Equita Sim, prevede l’avvio della produzione entro fine anno; capacità produttiva iniziale circa 3k unità l’anno su 3 turni e prime consegne ai clienti US nel 2022 (in lieve ritardo rispetto agli obiettivi annunciati da Nikola all`epoca dell`accordo che prevedeva la vendita di 600 unità già nel 2021 per salire a 1.2k nel 2021). Notizia positiva, affermano gli analisti della Sim, ma con impatto diluito nel tempo. La società non ha mai fornito target di volumi, ma Equita ritiene che questo business diventi visibile dal 2023-24.