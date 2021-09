CEO Pfizer: "Ritorno alla normalità fra un anno. Necessario vaccini annuali contro Covid"

Alessandra Caparello 27 settembre 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Entro un anno penso che saremo in grado di tornare alla vita normale. Questa la previsione del CEO di Pfizer Albert Bourla secondo cui “lo scenario più probabile" è la necessità di vaccini annuali contro il coronavirus.Il ritorno alla vita normale però, sottolinea Bourla, avrà dei limiti. "Non penso che questo significhi che le varianti non continueranno ad arrivare, e non penso che questo significhi che dovremmo essere in grado di vivere le nostre vite senza avere vaccinazioni". "Ma questo, ancora una volta, resta da vedere".La previsione di Bourla su quando la vita normale riprenderà è in linea con quella del CEO di Moderna Stéphane Bancel. "Da oggi, in un anno, presumo", ha detto Bancel.