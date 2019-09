Buccellati entra nella galassia Richemont: i cinesi di Gangtai cedono la gioielleria italiana

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Buccellati finisce nella galassia Richemont. Il colosso svizzero del lusso ha annunciato di avere acquisto la nota gioielleria italiana dai cinesi di Gangtai Group, senza comunicare al mercato i dettagli dell'operazione. La transazione, che si è conclusa ieri, non avrà alcun impatto finanziario significativo sul patrimonio netto consolidato o sul risultato operativo per l'esercizio che si chiuderà nel marzo 2020."Buccellati è una delle poche maison nel dinamico mercato della gioielleria complementare alle nostre attuali case di gioielli, in termini di stile, origini e artigianalità", afferma Johann Rupert, presidente di Richemont.Fondata a Milano da Mario Buccellati nel 1919, Buccellati è uno dei più famosi brand a livello mondiale nel settore dell’alta gioielleria, rinomata per artigianalità, design e unicità delle sue creazioni. I suoi gioielli sono riconosciuti per le distintive tecniche di incisione utilizzate, risalenti alle antiche tradizioni dei laboratori orafi italiani del Rinascimento.Buccellati era passata nelle mani di Gangtai Holding nel 2017, quando il gruppo cinese aveva rilevato una quota azionaria pari all’85% di Buccellati Holding Italia precedentemente detenuta da Clessidra e dalla famiglia Buccellati.