Brexit: conseguenze catastrofiche per comparto auto Ue in caso di 'no deal'

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Conseguenze catastrofiche in caso di una Brexit senza accordo ('no deal'). A dirlo i rappresentanti europei del settore automotive, uniti nel dire “no” a una Brexit senza accordo. Secondo le associazioni (tra cui l'italiana Anfia) il libero scambio commerciale è cruciale per garantire il successo del settore, profondamente integrato a livello pan-europeo. E l’applicazione delle tariffe WTO sulle vetture e sui van "potrebbe costare 5,7 miliardi di euro all’industria ai consumatori sia europei sia britannici"."Una Brexit senza accordo, in aggiunta ai preoccupanti sintomi di rallentamento dell’economia mondiale, alle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina e alle sfide che il nostro settore deve affrontare, potrebbero portare ad un serio declino nell’industria automotive europea - afferma Alfred Franke, presidente SDCM -. Per questo ogni sforzo dovrebbe essere fatto per assicurare che l’uscita della Gran Bretagna dall’UE sia preceduta da un accordo appropriato, che ci protegga da una potenziale catastrofe".