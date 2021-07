Borse europee viste incerte: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee (Piazza Affari compresa) è atteso un avvio di scambi leggermente in ribasso, riflettendo un tono più prudente e incerto sui mercati globali. In particolare, dopo la chiusura mista di Wall Street e quella in calo della Borsa di Tokyo che ha visto il Nikkei cedere quasi l'1 per cento. Una certa prudenza è attesa anche in vista dell'appuntamento di stasera con i verbali della Federal Reserve (Fed) relativi alla riunione di metà giugno. Secondo alcuni esperti, le minute potrebbero dare spunti circa le tematiche di discussione per il tapering, in termini di tempistica e di modalità.Lato macro è arrivato prima dell'apertura l'aggiornamento sulla produzione industriale tedesca che ha deluso le attese a maggio. "I deludenti dati sulla produzione industriale non solo illustrano l'impatto negativo dei problemi nella catena di approvvigionamento, ma suggeriscono anche che il rimbalzo industriale arriverà più tardi del previsto", affermano da ING che, nonostante due delusioni consecutive, non perdono la convinzione che "le prospettive industriali siano brillanti, con la produzione industriale che dovrebbe rimanere un importante motore di crescita quest'anno".Tra i diversi spunti macro di giornata anche le vendite al dettaglio in Italia e le nuove stime economiche della Commissione europea. La giornata culmina con l'annuncio delle minute della Fed, previste in serata.