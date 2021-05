Borse europee verso cauto avvio, oggi raffica di Pmi

Daniela La Cava 21 maggio 2021 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si avviano verso un avvio cautamente positivo, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e della piazza finanziaria di Tokyo. L'attenzione degli investitori si concentra sui dati macro in uscita nel corso della giornata, in particolare sugli aggiornamenti dei Pmi manifattura e servizi per il mese di maggio delle principali economie (tra cui l'eurozona e gli Usa). Attesa anche per il discorso del presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, che terrà dopo la riunione dell'Eurogruppo a Lisbona."L'apertura europea di oggi sembra destinata ad essere cautamente positiva", afferma Michael Hewson, chief market analyst di Cmc Markets UK, sottolineando come sia stata "una settimana caratterizzata dal fatto che gli investitori lottino sulla prossima direzionalità, combattuti tra l'ottimismo sulla riapertura dell'economia e le preoccupazioni che le banche centrali possano agire troppo tardi per far fronte a un'ondata inflazionistica".Per Piazza Affari l'avvio delle contrattazioni potrebbe essere poco sotto la parità. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso la giornata di scambi con un progresso dello 0,88% in area 24.702,11 punti. Tra i titoli di Piazza Affari da monitorare oggi spicca DiaSorin che ha annunciato il lancio di un nuovo test per identificare le mutazioni di varianti Covid.