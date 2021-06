Borse europee verso avvio piatto, si chiude prima parte del 2021

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si avviano verso una apertura prudente, con i mercati globali che cercano però di mandare in archivio la prima metà dell'anno in territorio positivo.In primo piano le indicazioni macro in attesa nel corso della giornata. Dopo gli aggiornamenti in arrivo da Cina e Giappone, si attende l'inflazione in Francia e Italia, ma anche il tasso di disoccupazione in Germania. Per la zona euro occhi puntati sulla stima preliminare dell'inflazione di giugno. Arrivano anche le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa di giugno, con la pubblicazione del sondaggio Adp per gli occupati privati. In vista dell'appuntamento di venerdì quando il dipartimento del lavoro Usa comunicherà l'aggiornamento mensile sulle non-farm payrolls, disoccupazione e salari.A livello societario da monitorare EssilorLuxottica. Il cda ha approvato il completamento dell'acquisizione del 76,72% di GrandVision detenuto da HAL. Nella nota EssilorLuxottica annuncia la propria decisione di procedere con l'acquisizione del 76,72% di GrandVision al prezzo di 28,42 euro per azione, come previsto negli accordi stipulati il 30 luglio 2019. Il completamento dell'acquisizione arriverà il 1° luglio 2021, ai termini e alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti in data 30 luglio 2019.