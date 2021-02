Borse europee toniche in avvio: i temi da monitorare oggi

Daniela La Cava 3 febbraio 2021 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee. Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte sale di quasi lo 0,9% e si avvicina a quota 14mila, mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dello 0,81% e dello 0,83 per cento. Il tutto in una giornata in cui si seguono da vicino in Europa le ultime novità sulla crisi di governo italiana, con la convocazione per oggi al Quirinale di Mario Draghi.Intanto a livello societario il mercato sta passando in rassegna alcune trimestrali delle big tech, come Amazon e Alphabet che hanno presentato i risultati ieri a mercati chiusi, e oggi il calendario prevede i numeri di Qualcomm, eBay, PayPal. Stamattina sono arrivate diverse indicazioni anche dall'Europa, con i conti di Siemens e Banco Santander che sono stati diffusi prima dell'avvio degli scambi.A livello macro ha deluso il dato arrivato dalla Cina, relativo all'indice Pmi servizi stilato congiuntamente da Caixin e Markit. Il dato ha rallentato a quota 52 punti, dai 56,3 punti di dicembre: si tratta del tasso di espansione più debole degli ultimi nove mesi. Nel corso della mattinata si attende l'indice Pmi servizi anche per la Spagna, l'Italia e l'eurozona. Per Italia e zona euro verrà pubblicato ache il dato preliminare sull'inflazione a gennaio. Primo test per il mercato del lavoro statunitense, con la pubblicazione del sondaggio ADP.