Borse europee toniche in avvio dopo dato Cina

3 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta del mese di agosto parte in territorio positivo per le principali Borse europee, complici le indicazioni arrivate dalla Cina con il Pmi manifatturiero migliore delle attese. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax sale dello 0,62%, mentre il Cac40 guadagna lo 0,35 per cento. Tornando al dato cinese, tra i market mover di giornata, il Pmi manifatturiero della Cina stilato da Caixin-Markit è salito a luglio a 52,8 punti, decisamente meglio dei 51,2 punti attesi dal consensus e a conferma della fase di espansione dell'attività economica cinese, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori al di sopra) e di contrazione (valori al di sotto). L'indice è inoltre migliorato dai 51,2 punti di giugno.Da monitorare per l'agenda macro anche il Pmi manifatturiero spagnolo e italiano in uscita a breve. Si attende anche la lettura finale del Pmi manifatturiero di luglio per Francia, Germania ed eurozona. Per gli Stati Uniti si guarda all'Ism manifatturiero e alla spesa edilizia. Tornando all'Italia, alle 18 appuntamento con i dati sulle nuove immatricolazioni di auto per il mese di luglio.