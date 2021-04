Borse europee strappano segno più, ma restano caute in vista dei dati dati macro e avvio stagione utili

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Primi minuti di contrattazioni poco sopra la parità per le principali Borse europee, in una giornata affollata di numerosi dati macro chiave e con gli investitori che attendono l'avvio della stagione degli utili societari. In Europa l'indice tedesco Dax si muove in rialzo dello 0,10%, mentre il Cac40 di Parigi avanza di circa lo 0,3 per cento.Tra i dati da seguire oggi la produzione industriale in Italia ma soprattutto l'indice tedesco Zew che potrebbe mostrare segnali di miglioramento e il dato sull'inflazione americana. E in vista dell'avvio della stagione degli utili negli Stati Uniti, con le big bank in primo piano nei prossimi giorni, per l'Europa arrivano i numeri del colosso del lusso francese Lvmh che comunicherà i conti a mercati chiusi.