Borse europee strappano segno più in avvio, aleggiano nuovi timori per Covid

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si concedono una partenza positiva, nonostante sui mercati siano tornati i timori per il coronavirus. In Europa il Dax di Francoforte si muove in rialzo di circa lo 0,58%, mentre il Cac40 sale dello 0,42% e il Ftse 100 di Londra mostra una crescita dello 0,53 per cento.Sebbene i listini del Vecchio continente siano partiti in rialzo la diffusione della variante Delta del coronavirus, l'avvicinarsi della fine del primo semestre e l'attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano alimentano una certa cautela tra gli operatori. In particolare, la rapida diffusione della variante Delta del coronavirus ha costretto diversi paesi, dal Portogallo all'Australia, da Israele alla Thailandia, a rafforzare ulteriormente le restrizioni sanitarie. Intanto sale l'attesa per i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, previsti venerdì. Oggi da monitorare l'inflazione in Germania e la fiducia dei consumatori americani.