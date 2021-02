Borse europee strappano segno più

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee strappano segno positivo in avvio di contrattazioni. In particolare, il Dax di Francoforte avanza dello 0,19%, mentre il Ftse 100 di Londra segna un +0,5% e il Cac40 sale dello 0,4 per cento. In un contesto in cui gli investitori alle prese con una tornata di nuovi utili societari (soprattutto in Europa). Tra i risultati da monitorare quelli di Societe Generale. La banca francese ha chiuso il quarto trimestre 2020 con un utile di 470 milioni di euro contro i 252 milioni indicati dagli analisti.A livello macro sotto la lente diversi dati, tra cui la produzione industriale in Francia. Market mover di giornata l'inflazione negli Stati Uniti. Restando sempre Oltreoceano attesa per il discorso all'Economic Club di New York del presidente della Fed, Jerome Powell. Intanto stamattina dalla Cina è arrivato il dato di gennaio sull'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo che è scesa dello 0,3% su base annua, peggio del dato invariato atteso e in rallentamento rispetto al precedente rialzo dello 0,2%.