Borse europee, spunti positivi con notizie Cina su tema sanitario

Redazione Finanza 17 maggio 2022 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di settimana poco mosso, stamattina le Borse europee aprono in territorio positivo. Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte sale dello 0,6%, mentre il Cac40 di Parigi e il Ftse 100 di Londra avanzano rispettivamente dello 0,7% e dello 0,4 per cento. Il mercato si concentra sulle notizie in arrivo dal fronte sanitario in Cina. L'andamento della giornata appare più ottimista grazie al calo del numero di nuovi casi di Covid in Cina e all'assenza di casi positivi per tre giorni al di fuori delle zone di quarantena di Shanghai, condizione richiesta per la revoca delle restrizioni.Non mancano però le preoccupazioni legate alle prospettive economiche globali dopo la pubblicazione di indicatori al di sotto delle aspettative in Cina e negli Stati Uniti, che hanno riacceso i timori per il rallentamento dell'economia globale, già alle prese con l'inasprimento delle politiche delle banche centrali. Per questa ragione il nuovo intervento in agenda oggi del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e quello della sua controparte presso la Banca centrale europea, Christine Lagarde, sarà particolarmente seguito dagli operatori di mercato in cerca di eventuali indicazioni sulla situazione economica e l'evoluzione della politica monetaria.Infine, la giornata vedrà la pubblicazione di alcuni dati macro di rilievo, tra cui spiccano le vendite al dettaglio e la produzione industriale negli Stati Uniti. Per l'Eurozona in uscita la lettura preliminare del Pil trimestrale.