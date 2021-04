Borse europee, slancio positivo con segnali ripresa: oggi i conti di Morgan Stanley

Daniela La Cava 16 aprile 2021 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si apre in rialzo per i principali listini europei che credono nella ripresa. Quando sono trascorsi circa 15 minuti dall'avvio delle contrattazioni l'indice Ftse 100 sale dello 0,44%, mentre il Dax e il Cac40 mostrano una crescita rispettivamente dello 0,32% e dello 0,23 per cento. Un'apertura in rialzo guidata dalle performance record di Wall Street, grazie a trimestrali sopra le attese e dati macro migliori del previsto, che suggeriscono una ripresa economica negli Stati Uniti.E in questa direzione importanti segnali di ripresa sono giunti questa mattina dalla Cina. Il Pil della seconda potenza economica è volato del 18,3% su base annua nei primi tre mesi del 2021. Sebbene il dato sia lievemente sotto il 19% atteso dal consensus degli analisti intervistati da Reuters, si tratta della maggiore espansione da almeno il 1992. Il forte rialzo si spiega con la contrazione significativa che aveva colpito l'economia cinese nel primo trimestre del 2020, quando il Pil scese del 6,8%, scontando la crisi innescata dall'esplosione della pandemia Covid-19.Tra le altre indicazioni macro, nel corso della mattinata è previsto l'Eurogruppo e l'uscita di alcuni dati, tra cui quello finale sull'inflazione. Nel pomeriggio dagli Usa, giungerà la fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan. Ma si guarda sempre alla stagione delle trimestrali Usa che prosegue anche oggi, con i conti di Morgan Stanley.