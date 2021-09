Borse europee sintonizzate su Fed, caso Evergrande resta in primo piano

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di contrattazioni in rialzo per le principali Borse europee, con gli investitori globali che attendono alla finestra l'esito della riunione della Federal Reserve e guardano sempre al caso Evergrande (con le tensioni che sembrano allentarsi).Negli Usa le decisioni della Fed verranno annunciate alle 20 ora italiana a cui seguirà la conferenza di Powell. "Con la conferenza stampa del presidente Powell dopo l'annuncio, gli investitori cercheranno di determinare se i recenti eventi relativi all'aumento dei prezzi dell'energia e a Evergrande hanno alterato la narrativa principale", afferma Michael Hewson, Chief Market Analyst di CMC Markets UK. Come sottolineano gli economisti di Intesa Sanpaolo "la riunione del FOMC sarà probabilmente uno spartiacque per la politica monetaria della Fed. Il Comitato dovrebbe aprire ufficialmente la discussione sulla riduzione degli acquisti di titoli, senza però dare indicazioni operative su modi e tempi del tapering".Protagoniste indiscusse di giornata sono le banche centrali. Dopo le decisioni della People's Bank of China (PBoC) e seguono quelle della Bank of Japan (BoJ). Per gli Usa si attendono le vendite di case esistenti, ma soprattutto le indicazioni della Fed in tema di politica monetaria. La giornata culmina con la riunione della banca centrale del Brasile.