Borse europee si preparano ad avvio positivo: i temi da seguire oggi

Redazione Finanza 11 giugno 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Per i listini europei atteso un avvio di scambi in territorio positivo, con Piazza Affari che potrebbe aprire poco sopra la parità dopo la riunione della Bce e il dato sull'inflazione statunitense. Intanto i futures sugli indici azionari americani appaiono poco mossi, e riprendono fiato dopo la chiusura positiva di Wall Street, che ha visto l'indice S&P 500 salire a nuovi valori record. Al momento sembra che il sentiment abbia retto nonostante la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo Usa, fondamentale termometro dell'inflazione, abbia messo in evidenza a maggio una impennata pari a +5% su base annua, oltre le stime, e al nuovo massimo dal 2008. In molti sembrano ora giudicarla 'transitoria'.Intanto la settimana si chiude con l'incontro dei leader del G7 in Cornovaglia. A livello macro da segnare in agenda, le decisioni della banca centrale russa sui tassi e nel pomeriggio per gli Usa la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan (stima preliminare di giugno). Stamattina è stato pubblicato il dato sul Pil del Regno Unito ha registrato ad aprile un rialzo del 2,3% rispetto al mese di marzo quando aveva mostrato un +2,1 per cento. Il mercato si attendeva un aumento del 2,4 per cento. Secondo l'ufficio di statistica britannico, il Pil rimane del 3,7% al di sotto del livello pre-pandemia di febbraio 2020.