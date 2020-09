Borse europee, settimana si apre in rialzo

Daniela La Cava 7 settembre 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee cominciano la seduta in territorio positivo, nonostante la debole chiusura di Tokyo. In una giornata senza il faro di Wall Street, chiusura per la festività del Labor day, gli indici del Vecchio continente cercano di scacciare i cali della scorsa ottava e aprono con il Dax di Francoforte che sale dello 0,7%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 avanzano rispettivamente dello 0,85% e dello 0,64 per cento.Sotto la lente i dati arrivati stamattina dalla Cina, con la bilancia commerciale relativa al mese di agosto che ha mostrato un miglioramento delle esportazioni che hanno mostrato una crescita dell'11,6% su base annua rispetto al +10,4% della passata rilevazione (consensus Bloomberg a +12,4%), importazioni in ribasso dello 0,5% su base annua dal precedente +1,6% e dalla crescita del 6,1% indicato dagli analisti. Nel mese di agosto, la Cina ha riportato un surplus di quasi 416,6 miliardi di yuan rispetto ai 386 miliardi stimati.In primo piano anche i dati tedeschi relativi alla produzione industriale di luglio. "Il rimbalzo ha perso vigore a luglio, ma l'economia rimane sulla buona strada per una buona performance nel terzo trimestre", commentano gli esperti di Ing. Nel corso della mattinata è attesa la pubblicazione dell'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona euro.