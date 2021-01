Borse europee senza verve, focus su aumento casi Covid

Daniela La Cava 11 gennaio 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava all'insegna della debolezza per le principali Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni sono i segni negativi a prevalere in Europa, con il Dax che lascia sul terreno circa lo 0,39% mentre il Cac40 e il Ftse 100 cedono rispettivamente lo 0,14% e lo 0,15 per cento. Gli investitori si concentrano sulle notizie in arrivo dalla pandemia e sull'aumento di nuovi casi di coronavirus nel mondo, mentre prosegue la campagna vaccinale. Si guarda poi agli Stati Uniti in attesa che il presidente eletto Usa, Joe Biden, si insedi ufficialmente alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio.Tra gli spunti macro di giornata da monitorare in Europa l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro per il mese di gennaio.