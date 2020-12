Borse europee, segno più in avvio: i temi caldi di oggi

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Prende il via in rialzo la prima seduta della settimana delle principali Borse europee. Nei primi istanti di scambi il Dax di Francoforte avanza dello 0,85%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 mostrano rispettivamente un rialzo modesto dello 0,02% e una crescita dello 0,92 per cento. Tra i temi da seguire restano i negoziati tra il Regno Unito e l'Unione europea per un accordo commerciale post-Brexit.Intanto si continua anche a guardare all'evoluzione della pandemia, con un focus sulle ultime decisioni in arrivo dalla Germania che ha deciso di far scattare un lockdown totale durante il periodo delle festività natalizie a causa dell'aumento dei contagi e decessi da coronavirus. Si guarda sempre al fronte vaccini in scia alla notizia dell'approvazione del vaccino anti-Covid 19, oltre che dall'FDA, anche da parte del direttore del CDC (Centers for Disease Control and Prevention - agenzia federale degli Stati Uniti) Robert Redfield.A livello macro la settimana parte con pochi spunti di rilievo. Da seguire la produzione industriale della zona euro per il mese di ottobre. In uscita anche la pubblicazione dell'Opec 'Oil Market Report'.