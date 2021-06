Borse europee, scattano gli acquisti: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee che cavalcano il nuovo record strappato la settimana scorsa dall'S&P 500 a Wall Street. Acquisti diffusi in Europa con il Dax di Francoforte che avanza dello 0,5%, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,63% e il Cac40 mostrano un progresso dello 0,54 per cento. La settimana prende scandita dall'attesa per la nuova riunione della Federal Reserve (Fed). Prende il via domani il meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, per poi concludersi con l'annuncio di politica monetaria dopodomani, mercoledì 16 giugno. La domanda principale che aleggia sui mercati è quando Powell & Co inizieranno a parlare di tapering del piano di Quantitative easing."Quando la Federal Reserve si è riunita l'ultima volta ad aprile, la banca centrale ha riconosciuto il recente miglioramento dei dati economici statunitensi, ma ha anche ribadito che erano ancora molto lontani dai risultati/dati necessari per modificare la loro attuale posizione di politica monetaria, annullando qualsiasi prospettiva di riduzione nel breve termine", rimarca Michael Hewson, chief market analyst di Cmc Markets UK. Il tutto in una giornata scarna di dati macro: l'unico dato in uscita nel corso della mattina è la produzione industriale della zona euro.