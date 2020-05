Borse europee rimbalzano in avvio, sponda da produzione industriale cinese

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei rimbalzano in avvio di contrattazioni, dopo la positiva chiusura di Wall Street e della Borsa di Tokyo. La giornata è iniziata con l'indice tedesco Dax che avanza dell'1,5%, mentre il Cac40 di Parigi e il Ftse 100 di Londra segnano rispettivamente un rialzo dell'1,3% e dell'1,48 per cento. A dare una spinta positiva il dato sulla produzione industriale migliore delle attese. Nel mese di aprile la produzione industriale della Cina è salita del 3,9% su base annua, più del +1,5% atteso dal consensus, e in deciso recupero rispetto alla precedente flessione di marzo, pari a -1,1%. Dall'inizio dell'anno, il dato è sceso del 4,9% su base annua, meno del -5,4% atteso e rispetto al -8,4% di marzo.La giornata sarà scandita da numerosi dati macro, tra cui il Pil della zona euro e quello tedesco e diversi dati in arrivo dagli Usa, come la produzione industriale e le vendite al dettaglio.