Borse europee: rialzi in avvio trainati da Wall Street

Daniela La Cava 21 luglio 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la striscia positiva delle principali Borse europee che aprono la seduta in rialzo sostenute dalla buona chiusura di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni positivi nel Vecchio continente: l'indice inglese Ftse 100 sale dello 0,81%, mentre il Cac40 segna un +0,77% e il Dax oscilla sulla linea della parità. Ieri Wall Street è rimbalzata dopo il sell-off di lunedì: i mercati globali erano finiti nella morsa delle preoccupazioni per la crescita globale e la ripresa economica con l'aumento dei casi di Covid in scia al diffondersi della variante Delta.Lato macro sotto la lente i dati arrivati dal Giappone. Nel dettaglio, balzo delle esportazioni nipponiche che, nel mese di giugno, sono volate del 48,6% su base annua, facendo anche meglio del balzo del 46,2% atteso dagli economisti intervistati da Reuters e contro il precedente rialzo ancora più forte, pari a +49,6%. Tra i dati da segnalare in uscita in giornata il fatturato industriale per l'Italia e i dati dell'Eia sulle scorte e produzione di greggio.A livello societario da monitorare i conti di Coca-Cola e Texas Instruments che verranno diffusi nel corso della seduta. Intanto la stagione degli utili prosegue, ieri a mercati chiusi sono arrivati i conti di Netflix, con utili che deludono le attese. Deludente anche l'outlook sugli abbonamenti per il terzo trimestre, per il quale la società americana prevede un aumento degli abbonati pari a 3,5 milioni, al di sotto dei +5,86 milioni di nuovi utenti stimati dagli analisti.