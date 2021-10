Borse europee previste miste: i temi da seguire oggi

Redazione Finanza 21 ottobre 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee (compresa quella di Milano) si preparano a un avvio di contrattazioni misto, in una nuova seduta dominata dalla stagione delle trimestrali a Wall Street e in Europa. L'avvio di contrattazioni cauto previsto in Europa arriva dopo che la Borsa Usa ha chiuso gli scambi di ieri in rialzo (Dow Jones tocca nuovo record intraday), con un sentiment sostenuto dagli utili migliori delle attese. Tra i risultati che hanno battuto le aspettative ci sono quelli di Tesla, diffusi ieri a mercati chiusi. Il big californiano delle auto elettriche ha riportato un utile netto (GAAP) di $1,62 miliardi, sorpassando per la seconda volta la soglia di $1 miliardo, in deciso rialzo rispetto all'utile netto di $331 milioni del terzo trimestre del 2020. Intanto oggi sono previsti i conti trimestrali di Intel.Il calendario odierno, in cui è prevista la riunione dei leader dell'Unione europea che discuteranno della crisi energetica in atto, si attendono le decisioni di politica monetaria della banca centrale turca. A livello macro il calendario prevede le nuove richieste di sussidi negli Usa ma anche il Phlilly Fed e le vendite di case esistenti. In uscita anche la fiducia dei consumatori della zona euro.Sui mercati asiatici (e non solo) torna in primo piano il caso Evergrande. Il titolo scivola di quasi l'11%, dopo la notizia del flop delle trattative con Hopson Development Holdings per la vendita di alcuni suoi asset, facenti parte della sua divisione di servizi Evergrande Property Services, alla rivale Hopson. L'attenzione degli investitori è anche rivolta alle criptovalute, dopo il nuovo record toccato dal Bitcoin, che ha stracciato quello precedentemente testato alla metà di aprile.