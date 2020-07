Borse europee, prevale la cautela in avvio: ecco i temi caldi di giornata

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partono caute le principali Borse europee. Nei primi minuti di scambi prevalgono le vendite, con l'indice tedesco Dax che lascia sul terreno lo 0,03%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 cedono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,25 per cento.A poco più di 24 ore dell'accordo storico sul Recovery Fund, gli investitori sembrano essere tornati in preda a un'ansia da coronavirus. Non a caso si guarda al bene rifugio per eccellenza, l'oro, con i contratti che salgono fino a quota 1.857 dollari l'oncia, record in nove anni. Come segnala Michael Hewson, chief market analyst di Cmc Markets UK, l'ottimismo derivante dall'accordo di ieri sul Recovery Fund ha ben presto lasciato il posto al fatto che la distribuzione di eventuali fondi resta ancora lontana. Nonostante lo scetticismo, Hewson rimarca però che "l'accordo ha rotto un precedente importante tabù, ovvero la creazione di una qualche forma di debito comune".Intanto in una giornata scarna di dati macro, si guarda al mondo societario per il quale tiene banco la stagione degli utili. In particolare, oggi sono in primo piano alcune big del calibro Tesla e Microsoft, con i conti trimestrali in arrivo a mercati chiusi.