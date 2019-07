Borse europee prevale incertezza, segno meno in avvio

Daniela La Cava 18 luglio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax cede oltre l'1%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,63% e lo 0,43 per cento. Sui mercati riaffiorano le preoccupazioni legate alla questione commerciale ancora aperta tra Stati Uniti e Cina. Un fronte che resta al centro dell'attenzione è anche quello delle trimestrali, soprattutto dopo i deludenti numeri che sono arrivati da Netflix. A deludere sono stati soprattutto gli abbonati inferiori alle attese, con il titolo che è crollato di circa il 10% nell'after-hours a Wall Street.