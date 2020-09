Borse europee preparano avvio positivo. Sotto lente gli Usa: con ADP e tema piano stimolo

Daniela La Cava 2 settembre 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee si prospetta (Piazza Affari compresa) un avvio positivo dopo le buone performance di Wall Street e della Borsa di Tokyo. L'attenzione degli investitori verrà oggi catalizzata dai primi riscontri dal mercato del lavoro statunitense per il mese di agosto. In attesa dei dati che verranno comunicati venerdì prossimo, primo test con il sondaggio ADP con la variazione degli occupati nel settore privato.Sotto la lente anche le parole del segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che ha dichiarato di essere pronto a far ripartire i negoziati con la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, per un nuovo piano di stimolo contro il Covid-19.